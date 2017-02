Se billedserie Medlemmerne af Jyllinge Sejlklub kan se frem til egen sauna, så ikke mindst kajakfolket og vindsurferne om vinteren kan varme sig med kig ud over Roskilde Fjord. Pengene til projektet er blandt andet kommet fra Friluftrådet.

Send til din ven. X Artiklen: Sejlklub vil åbne egen sauna med havudsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejlklub vil åbne egen sauna med havudsigt

Roskilde - 08. februar 2017 kl. 19:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Jyllinge kan i løbet af 2017 med rimelig sandsynlighed se frem til, at der kommer en sauna på Jyllinge Lystbådehavn. Det er Jyllinge Sejlklub, der arbejder på projektet, som foreningen netop har fået 60.000 kroner til af Friluftrådet, skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

Tanken er, at saunaen kan glæde vinterbadere, jollesejlere, kajakroere og surfere. Sejlklubbens formand Jan Ludvigsen regner, at projektet i alt vil stå i 120.000 kroner. De resterende midler er allerede fundet.

- Vi har et stigende aktivitetsniveau om vinteren og vores medlemmer efterspørger flere forskellige oplevelser på vandet, så da nogen sagde, at det var en god ide med en sauna, så tænkte vi i bestyrelsen, at det var noget, vi måtte forfølge. Vi har både surfere og kajakroere, som bestemt ikke ligger stille om vinteren, siger Jan Ludvigsen, som har været formand for Jyllinge Sejlklub i cirka et år.

Økonomien i projektet bliver, at man skal være medlem af sejlklubben - det koster årligt 800 kroner årligt, hvis man er voksen - derudover skal man lægge et aktivitetsgebyr.

- Det er lige som at være medlem af kajakafdelingen. Det koster et beløb at være medlem af sejlklubben og så et gebyr for at være med i en afdeling. Er man det, så forestiller vi os, at det skal koste 100 kroner ekstra om året at kunne bruge saunafaciliteterne, siger Jan Ludvigsen.

Er man et ægtepar i arbejde, kan man købe et familiemedlemskab for to personer til 1100 kroner, og dertil skal så lægges 200 kroner for to personer for at være med i saunafælleskabet. Så for 1300 kroner kan to voksne altså blive vinterbadere.

Han understreger, at saunaprojektet ikke er en kæmpe satsning, al den stund, at sejlklubben er usikre på hvor stort behovet er.

- Vi starter i det små, så må vi se, hvor det bærer os hen, siger han.