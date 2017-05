Sejlere har styr på sikkerheden

Med et formidabelt vejr benyttede mange lystsejlere dagene omkring Kristi himmelfartsdag til at tage en tur på fjorden - og det gjorde Midt- og Vestsjællands Politi også for at sikre, at love og regler bliver overholdt, også til vands.

- Det vigtigste er, at man ikke er påvirket, og at man ikke sejler ud i speedbåd, uden at have speedbådskørekort, og det var der ingen, der gjorde. At man så måske ikke lige har husket at tage sit speedbådskørekort med ud på vandet, hører til i småtingsafdelingen, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.