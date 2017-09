Seje 6. klasser: De vandt Den gyldne Granrafte

- Det er aldrig sket før, at en gruppe har fået så mange point. Med sang, håndtegn, humor, krydret med en del kreativitet over emnet og en ordentlig portion indlevelse i deres eget koncept har de taget fusen på os to dommere, lyder det fra György Bihari, pædagog på Engen og en af de to dommere.

- Nye venskaber er dannet, grænser er flyttet, og rigtig mange har lært nye ting om sig selv og deres venner. Under projektet gør vi meget ud af at lære vores medlemmer, hvordan samfundet er. Ungerne får pludselig en idé om, at man ikke bare kan gå ud at købe det, man lige står og mangler, hvis ikke man har råd, eller hvis ens »bank-bog« er blevet væk! Hvad gør man så, hvad er et depositum, og hvad sker der når ikke man passer på sine ting? Ja, penge vokser ikke på træerne, man må yde for at nyde. Børn kan langt mere, end hvad voksne går og tror, bare man viser tillid og giver dem lidt tid, siger György Bihari.