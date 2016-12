Se video og billeder: Vikingeskibsmuseet red stormen af

Vandstanden kulminerede ved 149 centimeter over daglig vande, og det betød, at der var vand på kajen på havnen, hvor der var lagt watertubes ud, og at vandet nåede ind over museumsøen, hvor bygningerne var sikret så godt som muligt med sandsække men frem for alt betød det, at vandet ikke nåede helt op til vinduerne i Vikingeskibshallens skrøbelige facade, der vender mod vandet.