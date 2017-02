Se kort: Kreative ruter sparer pendlere penge

Se billedserie Pendler du hver dag mellem Slagelse og København, kan det bedre betale sig at købe et månedskort til Fuglebjerg-Hillerød. På billedet: Den alternative rute.

Roskilde - 17. februar 2017 kl. 18:15 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pendlere fra alle dele af Sjælland har fået øjnene op for nye, alternative rutesammensætninger til månedskortet.

Der er nemlig ofte penge at spare og ekstra zoner at hente, hvis man tænker kreativt, når man vælger ruten til sit pendlerkort.

Rejser man eksempelvis ofte mellem Borup og København, bør man vælge et månedskort med start i nabozonen til Borup, Lellinge Kirke, og slutzonen Nivå i Nordsjælland.

Prisen er den samme, men den alternative rute giver alle de samme zoner plus ni ekstra.

Bor man fx i Gundsømagle og skal til København, så må man kun pendle via s-togsnettet på Frederikssundslinjen, men vælger man et togkort som starter i nabozonen Risø, som kun koster 25 kroner ekstra, så får man både zonerne på stogs-nettet mod nord og alle zonerne ind via Roskilde.

For pendlere, der rejser mellem København og Skiby, syd for Frederikssund, er der endnu mere at vinde.

Mens den direkte rute til København koster 1.490 kr. om måneden, koster et månedskort fra Kirke Sonnerup til Ølstykke kun 1.390 kr. om måneden, og det indeholder ikke alene de samme zoner - det alternative månedskort giver 4 zoner ekstra

(se billedet øverst i artiklen)

Svært at gennemskue Asta Ostrowski er konstitueret projektchef ved Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk, og hun frygter, at systemet forvirrer brugerne.

- At det er nødvendigt at gå ind og lave de her beregninger på, hvad der bedst kan betale sig og så vælge destinationer, der i princippet ikke har noget med rejsen at gøre, er noget, selskabet bør se på, siger hun og tilføjer, at der er livlig debat på de sociale medier om, hvordan man finder den bedste rute.

Centerchef Eskil Thuesen fra Movia sagde i januar til avisen, at man kan se de alternative ruters ekstra zoner som en bonus.

- Vores fokus har været at lave et pendlerkort, som kan bruges til og fra arbejde. Hvis man derudover har andre kørselsbehov i fritiden til indkøb, fodbold, så har man mulighed for at få ekstra zoner - for eksempel ved at gå ind og vælge en anden startzone. Muligheden for fritidstrafik er en bonus, man får oveni, sagde han.

Der findes et utal af andre smarte rutekombinationer. Nogle af dem kan du finde via pendlernetværket Takst Sjælland på Facebook, andre kan du finde selv ved at prøve dig frem via DOT's hjemmeside: https://dinoffentligetransport.dk/hjaelp-til-billetter/priser-og-zoner/takst-sjaelland/priser-zoner/

Har du fundet en rute, som sparer dig penge? Så del den gerne med de andre læsere i kommentarfeltet under artiklen.

