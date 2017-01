Alle gode gange seks. Roerne Kasper Winther Jørgensen (tv) og Jacob Barsøe kunne for sjette gang i træk gå på scenen for at modtage DAGBLADET Roskildes Ærespokal efter OL-sølvet i Rio. Nu har de valgt at holde pause, så til næste år vil der med garanti være en ny modtager. Foto: Mie Neel

Se billederne fra idrætsfest: Roere vandt for sjette gang

For sjette gang i træk gik DAGBLADET Roskildes Ærespokal til Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe fra Roskilde Roklub - denne gang for deres sølvmedalje ved OL i Rio.

Begge har efterfølgende valgt at holde pause, så det var formentlig sidste gang, at de sammen modtog prisen. Derfor benyttede de lejligheden til at takke alle, som havde støttet dem på vejen og betaler nu tilbage ved at være trænere for unge roere i Roskilde Roklub.