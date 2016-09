Sct. Hans Asylcenter lukkes til november

Asylcenter Roskilde på Sct. Hans er et af de 17 asylcentre, som Udlændingestyrelsen har besluttet at lukke helt, og Asylcenter Avnstrup bliver reduceret i sin kapacitet.

Lukningen sker på baggrund af det svindende behov for indkvartering af asylsøgere, men Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Roskilde, ser gerne, at kommunen overtager lejemålet på Sct. Hans for at kunne bruge det til indkvartering af de flygtninge, som kommunen fortsat vil modtage i den kommende tid. Sker det, vil det også fjerne en del af presset på kommunens akutliste, vurderer han.