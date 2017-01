Samlervanvid fører til udstilling

Én mand er årsag til udstilling, for han ejer selv samtlige værker. Det er Preben Gondolf fra Himmelev, der har samlet indisk kunst gennem 30 år, siden han i 1987 flyttede til hovedstaden New Dehli for at arbejde som diplomat på den danske ambassade.

Mange af værkerne er til salg, fordi Preben Goldolf og hans kone har haft dem stående så længe i kælderen, at han har indset, at han lige så godt kan sælge dem. Samlingen er opbygget over lang tid, og han har forsøgt at pålægge sig selv, at nu må han altså ikke købe flere - men det er svært, når man er kunstsamler.