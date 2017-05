Der gik mange penge tabt ved Roskilde Banks sammenbrud. Det benægter de sagsøgte i den verserende erstatningssag ikke, men de savner dokumentaion for de tab, Finansiel Stabilitet vil have dækket. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sagsøgte: Milliardtab er udokumenteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sagsøgte: Milliardtab er udokumenteret

Roskilde - 24. maj 2017 kl. 11:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det krav på en milliard kroner, som Finansiel Stabilitet har rejst mod toppen i Roskilde Bank, er temmelig konservativt sat ifølge det statslige selskab.

Det nytter bare ikke at sagsøge for et dejlig rundt tal uden at påvise krone for krone, hvor Finansiel Stabilitet har mistet milliarden.

Det har de sagsøgtes advokater påpeget løbende gennem landsretssagen. Mange store tal har været oppe under at vende, men beløbet på en milliard kroner virker grebet i luften.

- I virkeligheden tror jeg, synspunktet er, at det i hvert fald er et meget stort tal, og derfor behøver man ikke at redegøre nærmere for det, sagde advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen under proceduren for Ove Holm, der var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank.

Advokaten pegede på, at Finansiel Stabilitet ikke kan basere sit krav på et skøn, når de søger erstatning for uansvarlige udlån, som er en størrelse, man kan beregne helt nøjagtigt.

Det har Finansiel Stabilitet bare ikke gjort, og det siger i Mads Bendix Skelbæk-Knudsens øjne en del om, at sagsøgerne er gået efter mændene i stedet for bolden.

- Denne her sag er virkelig vendt på hovedet. Man er ikke startet med at se på sit tab, men med at sige til nogle advokater, at der er nogle personer, vi gerne vil have gjort ansvarlige, sagde han