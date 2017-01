Helge Petersen peger blandt andet på, at skiltet ved indkørslen fra Københavnsvej ikke beskrev reglerne på den del af området, hvor han parkerede. Det er op til Retten i Roskilde at afgøre, om den indvending holder. Privatfoto

Sagsøgt vil gøre op med p-tyranni

Roskilde - 25. januar 2017 kl. 18:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mere end et år gammel parkeringsbøde er endt i byretten, hvor Europark har lagt sag an mod. Helge Andersen fra Roskilde

Han har tidligere fået en stribe p-bøder og betalt dem, men i ét tilfælde fra 23. november 2015 gjorde han indsigelse.

Det havde været lettere for ham bare at slippe de 750 kroner, da han blev stævnet, men det blev en principsag, at parkeringsselskaberne ikke skal slippe af sted med at spille med musklerne, når nogen formaster sig til at drage deres autoritet i tvivl.

- Jeg kørte ind på et areal, hvor der ikke var den skiltning, der burde være. Jeg blev røvrendt, og så gjorde jeg indsigelse, og det blev til en retssag, siger Helge Andersen, der end ikke fik et svar på sit brev til Europark, før han blev trukket i retten.

Det er nu rettens opgave at afgøre, hvorvidt bøden var berettiget.

Uanset hvad mener Helge Andersen, at parkeringsselskabet forsøger at tryne al modvilje til at betale deres bøder ved uden videre at hive folk i retten.

- Det er begrænset, hvor meget man vil gøre for 600-700 kroner. Man skal indstille sig på en retssag, og det gider man ikke, siger Helge Andersen.

DAGBLADET Roskilde har spurgt Euroincasso, som indkræver penge for Europark, hvorfor de har anlagt sagen uden at have besvaret Helge Petersens indsigelse. De vil ikke udtale sig over telefonen og har ikke reageret på en skriftlig henvendelse.