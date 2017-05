Sagsøgt retter skytset mod Finanstilsynet

Under sin vidneforklaring i Østre Landsret fortalte tilsynets tidligere direktør Henrik Bjerre-Nielsen, at man tilbage i 2006 anså situationen i Roskilde Bank for så kritisk, at man tvivlede på dens fortsatte eksistens, og at bankdirektør Niels Valentin Hansen ikke var lydhør.

Han langer også ud efter sagsøgerne for at sande den langvarige sag til i tusindvis af dokumenter af tvivlsom relevans i stedet for at skære ind til benet. Blandt andet har man ifølge Samuelsson hørt tåkrummende meget til tidligere revisionschef Inger Pedersens sygdom, som i hans fortolkning tjener til at finde et eller andet at skyde på i mangel af bedre.