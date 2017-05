Sagans besøg vil koste fem millioner

Forberedelserne til at få verdensmester Peter Sagan og landevejscyklingens andre stjerner til Roskilde fortsætter med etableringen af et interessentskab, der forlods får 90 millioner kroner at arbejde med. Dette syn, som er fra gårsdagens etape i Tour of California, vil dog ikke kunne opleves i Roskilde, som ikke bliver mål-, men startby. Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP Foto: Chris Graythen/Scanpix Denmark

Roskilde - 17. maj 2017 kl. 13:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at koste Roskilde Kommune fem millioner kroner at forsøge at få Tour de France til Danmark.

Allerede sidste år blev den officielle danske invitation afleveret til ASO, som er organisationen bag Tour de France. Invitationen har karakter af et bud, for det er ikke gratis at få verdens største cykelsportsbegivenhed til at slå vejen forbi.

Bag ansøgningen står fem kommuner og Erhvervsministeriet, som satser på, at ASO vil se positivt på den danske henvendelse og lade Tour-starten foregå i Danmark i 2019, 2020 eller 2021, hvor chancen er størst de to sidstnævnte år.

Uanset hvornår det bliver, er det tanken, at prologen skal foregår i København, at Roskilde bliver startby for første etape, der skal slutte i Odense, og at anden etape bliver mellem Vejle og Sønderborg.

De fem kommuner og ministeriet danner nu et interessentskab med en indskudskapital på 90 millioner kroner. Heraf lægger Roskilde de fem millioner kroner. Selskabet skal sikre, at grundlaget er på plads, både økonomisk og juridisk, når og hvis ASO er klar til en realitetsforhandling.

Ud af det foreløbige budget på 90 millioner kroner er 37,5 millioner - fem millioner euro - afsat til fee til ASO. Resten skal bruges på markedsføring, afspærring, ophold til cykelholdene med stjerner som Chris Froome, Nairo Quintana og Peter Sagan, transport til og fra Frankrig med mere.

