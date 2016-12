Se billedserie Watertubes er lagt i værn mod stormen Urd Foto: Allan Nørregaard

Sådan ser det ud tirsdag morgen på hele Sjælland efter Urd

Roskilde - 27. december 2016 kl. 06:20 Af Nathalie Søndergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stormen Urd har så småt tabt kraften, men forhøjet vand er fortsat en faktor - især i Jyllinge, som blev hårdt ramt af oversvømmelser i 2013. - Alle sejl er sat ind i Jyllinge til at holde vandet væk. En watertube er sprunget læk på Lærkevej, og nu arbejdes der på at stoppe hullet. Måske med sandsække. Men det er ikke alarmerende, siger Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi. Netop Midt- og Vestsjællands Politi har mødt stor opbakning fra borgere, der gennem hele mandagen kom med mad og drikke til beredskabet, hvilket de ifølge den kommunikationsansvarlige skal modtage en stor tak for. Nogle borgere var dog også så nysgerrige, at der kom et ekstra hold tilskuere mandag aften, så politiet var nødt til at advare om, at der ikke måtte være for mange personer, da deres biler spærrede de smalle veje. - Men det var intet problem, efter vi meldte det ud, tilføjer Carsten Andersen.

Ingen anmeldelser fra Vikingeskibsmuseet Ved Roskilde havn har man holdt vejret af frygt for konsekvenserne for Vikingeskibsmuseet, der også var hårdt truet af stormen i 2013. Tidligt satte man beredskabet i gang og forsøgte at sikre bygningen og gøre den klar bedst muligt. - Der har ikke været noget problem endnu, og vi har ikke hørt fra dem. Det ser ud til, deres foranstaltninger holdt, siger Carsten Andersen. I nat meldte museet selv ud på Facebook, at man var glad for prognosen og lavere vandstand end først frygtet: - Lige nu er vandstanden nået 101 cm over normalen, men den gode nyhed er, at de seneste prognoser lover knap så høj vandstand, som tidligere varslet. Tallet er sænket fra 183 cm til 168 cm ved 7-tiden, skrev museet klokken 01.30

Nordvestsjælland er sluppet billigt I Holbæk vurderer Carsten Andersen, at man er sluppet billigt. - Her er det gået fint. Der har været lagt watertubes ud af frygt for vandstigning, men det har ikke været tilfældet. Der har ikke været problemer. Der har været nogle væltede træer, men ingen store ulykker.

Forberedelse har hjulpet Carsten Andersen er generelt godt tilfreds med beredskabet og de forberedelser, beredskabet, politiet og myndighederne har gjort sig. - Vi har prøvet det før, og vi har i høj grad brugt erfaringen. Vi meldte tidligt ud, hvad borgere kunne gøre, og det har medført meget få anmeldelser. Det er positivt, at vi har taget ved lære, siger han til sn.dk

Intet at melde i Sydsjælland Til sn.dk har Sydsjællands Politi ikke haft de store problemer. Der er væltede træer nogle steder, oplyser vagtchefen, men Vejdirektorater er på vej til at få dem fjernet.

Status på Nordsjælland I Kulhuse har et hus fået vand, siger Kim Lintrup, beredskabschef i Frederiksborg Brand og Redning. Kommunen har folk deroppe, og der er også brandfolk i området, som af og til patruljerer. I Hyllingeriis var man ligesom i Jyllinge hårdt ramt af vandmængderne i 2013. Her står vandet nu 10-15 centimer under kanten til watertubesene. Hvis vandet når kanten, vil man overveje, om man skal evakuere. Beredskabschefen vurderer dog, at vandet topper lige nu og vil begynde at falde. Det baserer han på DMI's prognoser. I Frederikssund Havn er der også lagt watertubes ud, her rundt langs havnekantet. Det ser ud til at have holdt. - Nu skal vi have lys på, så vi bedre kan se, om der kommer vand ind, siger beredskabschef Kim Lintrup. Kronprins Frederiks Bro er fortsat spærret, og Nordsjællands Politi havde klokken 5.25 endnu ingen tidshorisont for genåbningen af broen. Men politiet skriver i en pressemeddelelse, at situationen er under kontrol, og al unødig frakørsel frarådes ikke længere.

