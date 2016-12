Man har været godt forberedt på stormen Urd og taget ved lære. Her er der for eksempel blevet lagt watertubes til at fungere som dæmning.

Sådan ser det ud tirsdag morgen på Sjælland efter Urd

Stormen Urd har så småt tabt kraften, men forhøjet vand er fortsat en faktor - især i Jyllinge, som blev hårdt ramt af oversvømmelser i 2013.

- Alle sejl er sat ind i Jyllinge til at holde vandet væk. En watertube er sprunget læk på Lærkevej, og nu arbejdes der på at stoppe hullet. Måske med sandsække. Men det er ikke alarmerende, siger Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Netop Midt- og Vestsjællands Politi har mødt stor opbakning fra borgere, der gennem hele mandagen kom med mad og drikke til beredskabet, hvilket de ifølge den kommunikationsansvarlige skal modtage en stor tak for.

Nogle borgere var dog også så nysgerrige, at der kom et ekstra hold tilskuere mandag aften, så politiet var nødt til at advare om, at der ikke måtte være for mange personer, da deres biler spærrede de smalle veje.

- Men det var intet problem, efter vi meldte det ud, tilføjer Carsten Andersen.