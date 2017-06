Se billedserie Kurator Julie Popp foran kunstneren Mette Winckelmanns udsmykning af gavlen bag Fakta i Trekroner. De gule mønstre symboliserer kronerne i Trekroners navn, mens den blå farve refererer til de juveler, der sidder i kongekroner. Den rødbrune farve henviser til den lerholdige jord i området. Foto: Kim Rasmussen

Sådan blev Faktas mur forvandlet til et kunstværk

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 18:32 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trekroner har fået et nyt kunstværk, der er placeret på gavlen bag Fakta, lige over for Café Freunde, og er skabt af kunstneren Mette Winckelmann, som blandt andet er kendt for sin stor-skala udsmykning af Viborg Kunsthal.

- Jeg synes, det er fedt, at vi kan få en kunstner af Mette Winckelmanns kaliber til Trekroner, siger Julie Popp, som har været kurator på værket og har haft en finger med i spillet i flere kunstværker i bydelen.

Julie Popp var også kurator på kunstprojektet »Oplys«, der blandt andet betød, at der kom lys på cykel- og gangbroen over Trekroner Allé, og hun tog desuden initiativ til amfiscenen Arena ved Trekroner Station. Denne gang var det Randi Tang Nielsen fra virksomheden Dankbar og Café Freunde, som opfordrede Julie Popp og ejeren af gavlen AKF til at få den udsmykket.

- Det er altid dejligt, når det er private borgere, som prikker til én i stedet for, at man propper noget ned over ørerne på folk. Som kurator er det interessant at finde de mellemrum i byen, hvor der absolut ingenting sker, og fylde dem med form og farve. Ellers er der en tendens til at placere kunst enormt centralt, for eksempel midt på et torv, siger Julie Popp, som mente, at Mette Winckelmann ville være den rette til opgaven.

- Jeg vidste, at vi med hende ville få et stort og betydningsfuldt værk, fordi hun altid arbejder med hele »lærredet«, fra hjørne til hjørne. Hun arbejder også meget stedspecifikt og har en god forståelse for materialer, for når et værk skal stå udendørs, skal det være holdbart. Endelig har hun undersøgt Trekroners historie og har set på bydelens arkitektur, og hvordan den fungerer socialt, siger kuratoren.

