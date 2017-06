Marius Pedersen A/S har opgaven med at hente og sortere affald på Roskilde Festival. Foto: Mariann Sofiasdottir

Så meget skrald skal der fjernes fra festivalen

Roskilde - 30. juni 2017 kl. 15:55 Af Mariann Sofiasdottir

Toholdsskift, 30 mand og 17 skraldebiler skal der til for at fjerne de 2,5 tusind tons affald, som Roskilde Festival producerer.

Det står Marius Pedersen A/S for syvende år i træk for at fjerne.

Chaufførerne Brian Nielsen og Per Andersen står for planlægningen, og den tager et lille års tid,

- Den måde, vi sorterer skrald på nu, har ændret sig en del bare på de sidste fem år. Nu sorterer vi blandt andet også madaffald og luftmadrasser, fordi de indeholder PVC, så de skal behandles som farligt affald, siger Brian Nielsen.

Affaldsanlægget Kara/Noveren I/S, som modtager skraldet fra festivalen, holder åbent 24-syv under festivalen for at holde trit med affaldet.

- Udfordringen ligger efter festivalen, hvor alt affald fra pladsen sammen med telte skal til forbrændingen. Når det sker, skal vi have blandet affaldet op med dagrenovationen, så affaldet er mere brændbart. De mange telte er for eksempel imprægnerede, så derfor er de ikke så brændbare, siger vicedirektør i Kara/Noveren I/S Klaus W. Hansen.