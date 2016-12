DAGBLADET har researchet sig frem til, at otte-ni huse i Jyllinge Nordmark har fået skader efter stormfloden den 27. december. På mirakuløs vis er ingen huse her på Lærkevej skadet. Foto: Lars Kimer

Så mange huse tabte til vandet

DAGBLADET har her torsdag formiddag forsøgt at skabe sig et overblik ved at ringe rundt til grundejerforeningerne i området. Der er 10 grundejerforeninger eller vejlav nord for Osvej og Osvej Vest, og avisen har været i kontakt med de otte og langt de fleste steder er meldingen, at alle er sluppet uden skader. Fx er alle beboer på Lærkevej sluppet uden vand i husene, lyder meldingen fra en af de beboere der havde vand hele vejen rundt om huset.