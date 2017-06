Se billedserie Der skulle bruges godt med kræfter, før det lykkedes kultur- og idrætsudvalgets formand Birgit Pedersen (SF, tv) og borgmester Joy Mogensen (S) at få stukket spaden langt nok ned i den hårde jord og tage det første spadestik til RIB'en - Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Så lykkedes det: Første spadestik taget til nyt idrætscenter

Roskilde - 12. juni 2017 kl. 18:03 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnasterne var glade, og bordtennisspillerne var glade. I det hele taget var der rigtig mange brede smil, da det endelig lykkedes at få taget første spadestik til RIB'en - Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter ved Kildegården.

Det er om noget et byggeri, der har sat tålmodigheden på prøve hos de kommende brugere, ikke mindst Roskilde Teamgym, som har manglet et sted at træne siden branden i Ramsøhallen for lidt over et år siden. Medlemmerne må dog væbne sig med tålmodighed et år til, for RIB'en skal efter planen stå klar i august 2018.

- Men så er vi også virkelig klar. Det her er en kæmpe dag for os, siger Roskilde Teamgyms formand Thomas Frandsen, hvis medlemmer må køre rundt til andre haller for at træne.

Symptomatisk nok for et projekt, som også var ved at blive forsinket af en retssag mellem Roskilde Kommune og Dampradioen, gik det første spadestik heller ikke helt efter planen. Eftermiddagens regnvejr betød, at de planlagte udendørs gymnastik- og bordtennisaktiviteter måtte flyttes ind i Kildegårdshallen, og borgmester Joy Mogensen (S) og kultur- og idrætsudvalgets formand Birgit Pedersen (SF) havde også deres besvær med at få stukket spaden i den hårde jord.

Men til sidst lykkedes det, og nu er RIB'en officielt på vej.

