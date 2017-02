Se billedserie Initiativet Kirke på Vej havde premiere på sin nye suppecykel og serverede varm suppe på Hestetorvet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Så kom suppecyklen på gaden

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 11:08 Af Lars Ahn Pedersen

Det var ikke kun kartoffel- og porresuppe med rå æbleterninger, der var på menuen, da Kirke på Vej tirsdag aften havde premiere på sin nye suppecykel på Hestetorvet. Det rullende suppekøkken er samtidig en måde at få spredt budskabet om hjælpsomhed og næstekærlighed ved at give folk en gratis portion varm suppe.

- Det er suppe uden krav. Du behøver ikke høre om os, men hvis du spørger, hvem vi er, og hvad vi laver, fortæller vi det gerne, siger Nina Leinum Nørgaard, som er projektansat i Kirke på Vej.

Kirke på Vej er et initiativ i Roskilde Stift, der forsøger at finde nye måder at arbejde med det kristne budskab på. Så frem for at folk skal hen i kirken, vil man i stedet bringe kirken ud til folket.

- Vores koncept er at få kirken ud på vejen og ud af sin tryghedszone. En gudstjeneste kan let blive lukket om sig selv, så vi tænkte, at vi kunne starte med at stå på gaden og servere suppe. Vi prøvede at stå på Hestetorvet med et bord, men det så lidt primitivt, og så var der én, som vidste, at nogen havde en suppecykel, siger Nina Leinum Nørgaard.

I første omgang har Kirke på Vej planer om at bruge suppecyklen til sine egne arrangementer og kurser, der holdes i samarbejde med Roskilde Aftenskole.

- Vi har et nyt kursus »Elsk Roskilde«, der går ud på, hvordan vi kan blive bedre til at være hjælpsomme og vise næstekærlighed. Her er suppecyklen perfekt, når vi skal øve os ude i byen, siger Nina Leinum Nørgaard.

Suppecyklen får rent praktisk til huse i den katolske Sankt Laurentii Kirke, men Kirke på Vej låner den gerne ud til alle kirkesamfund.

Suppecyklen har fået støtte fra Menighedsplejen i Roskilde Domsogn.