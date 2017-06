Jyllinge Festival har nu offentliggjort programmet for dette års festival. Billedet er fra sidste års festival hvor De DAnske Hyrder var på scenen.

Så er årets program til Jyllinge Festival klar

Roskilde - 15. juni 2017 kl. 09:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag d. 18. og lørdag d. 19. august bliver Hellig Kors Park i Jyllinge atter omdannet til festivalplads for hele familien.

Festivalen har i år bestræbt sig for at fastholde det høje niveau af musikken, og underholdningspaletten er da også blevet udvidet med internationale navne.

Den britiske sangerinde og sangskriver Danni Nicholls har country, folk og amerikansk rootsmusik i blodet. Et nyt navn med to roste albumudgivelser bag sig, indspillet i Nashville med nogle af countryhovedstadens bedste musikere. Hun har bl.a. supporteret Shakin' Stevens på hans britiske turné i foråret 2017. Oplev Danni Nicholls på lille scene fredag kl. 20.

Der bliver også plads til en solid omgang 60'er-rock når The Beatles Revival (CZ) giver en optræden i verdensklasse både hvad angår musikken, perfekt image og visuel lighed med de originale Beatles. Her er autenticiteten i højsædet.

Danske Sahra da Silva, der er kendt fra »Talent«, har Funky Fellas med under armen og spiller alt godt fra funk, soul, blues, jazz, folk og rock lørdag aften på lille scene.

I år kan man også forvente at høre danske hits fra 80'erne og frem når Maud og Mænd spiller på store scene lørdag aften. Orkestrets besætning er måske bedre kendt som fire femtedele af trækkraften i succesorkesteret Fede Finn og Funny Boyz, men har i den nye konstellation skruet et nøk op for den musikalske folkelighed når det er bedst.

Peter Brander Band er et rutineret rockorkester. Frontmanden har en lang historie i den danske musikbranche og har medvirket på mere end 450 albums og produceret 1200 i sit studie. Oplev Peter Branders fantastiske evner som sangskriver og guitarist når han og bandet spiller deres numre, som bevæger sig inden for genrerne rock, blues, country og ballader.

Danni Elmo spillede også på Jyllinge Festival sidste år - men er stærkt tilbage med en masse nye hits og et helt band i ryggen. Danni er kendt fra Dansk Melodi grand prix i 2006, 2007 og 2014, og udgav i efteråret 2016 albummet "Sidstevælger", hvorfra flere sange spilles i radioen. Danni Elmo spiller på store scene fredag kl. 19.

A Rush Of Coldplay er et af Europas absolut bedste Coldplay tribute bands. De optrådte også på festivalen for to år siden.

- Efter opfordring fra adskillige festivalgæster har vi nu fornøjelsen at kunne byde dem velkommen igen. Vi kan se frem til fredag klokken 21 med et forrygende sceneshow, der er Coldplay værdig, lyder det fra Jonas Aaberg fra Jyllinge Festival.

Et lokalt band fra halvfjerdserne genopstår specielt i lejligheden af festivalen. Bandet Paste beskrives som "datidens One Direction fra Jyllinge".

Jyllinge menighedsråds bidrag til Jyllinge Festival i år er en koncert med Komplx i Hellig Kors Kirke lørdag klokken 15. Gruppen består af 5 Jyllinge-drenge med Thorbjørn "Swiff" Svendsen i spidsen.

De lokale børneinstitutioner og skoler inviteres til at deltage i festivalen, når et særligt program for de små finder sted fredag eftermiddag. Her kan de blandt andet se frem til at genhøre Chapper.

Også jazz-brunch traditionen fastholdes. Lækker jazz-brunch lørdag d. 19. august klokken 11-14: Hør Freudendal-konceptet samt Copenhagen Friday. Sidstnævnte spiller regelmæssigt på Brdr. Prices restaurant! Bestil på jyllingefestival.dk/brunch