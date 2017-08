Byrådets "hårde kerne," som tilsammen råder over de afgørende 16 mandater. Fra Venstre Lars Lindskov (K), Jeppe Trolle (R), borgmester Joy Mogensen (S) og Birgit Pedersen (S). Sidstnævnte har ombestemt sig og vil nu alligevel stemme for førstnævntes forslag om at sende det erhvervsindsats i udbud, som nfor tiden varetages af Erhvervsforum Roskklde, hvor borgmesterens kæreste, Jens Muller, er direktør.

SF går imod sig selv og sikrer udbud

Normalt er det god latin i SF, at kommunen bør løse sine egne opgaver i stedet for at lade private om det. Det var også, hvad SF'eren Birgit Pedersen gjorde så sent som i juni, hvor hun stemte for hjemtagelse af kommunens erhvervsindsats.

- Til mødet i økonomiudvalget (13. juni, red.) havde jeg den holdning, at det skulle hjemtages, senere snakkede Lars og jeg frem og tilbage, og jeg fik læst det notat, der var, om at kommunen ikke kunne styre det ordentligt, og så blev vi enige om at stemme for, at det kommer i udbud. I SF er vi ikke så fandens hellige mere om udbud eller ej. Vi har den holdning, at kerneydelser ikke skal i udbud, men det her er ikke en kerneydelse, så det er en gråzone, siger Birgit Pedersen.