S og SF: Svømmehalskritik skal undersøges

Roskilde - 16. januar 2017 kl. 18:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kritik, som Dansk Svømmeunion rejser i mandagens DAGBLADET Roskilde af den planlagte badeby ved Roskilde Badet, får et par af de politikere, som er de varmeste fortalere for badebyen på Bymarken til at ønske nogle ting tjekket.

- Det er nye oplysninger for mig, hvis det viser sig, at vi med de seneste reduktioner ikke overholder det, som Dansk Svømmeunion anbefaler i forhold til afstand fra søjler til vandkant. Det skal vi naturligvis have klarhed over, siger Daniel Prehn (S).

Formand for kultur- og idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) mener, det kan klares med en opringning til forvaltningen.

- Det er naturligvis noget, vi skal være sikre på er korrekt, siger hun.

De to politikere har ikke viden, om ventilationsanlægget med flytningen samtidig er blevet nedgraderet.

- Det er noget, jeg vil skrive mig bag øret, som noget vi skal være sikre på, siger Birgit Pedersen.

- Jeg kan kun forholde mig til, at rådgiveren har oplyst, at ventilationsanlægget opfylder alle krav, og jeg er trods alt ikke teknikker, så jeg vil forvente, at anlægget ikke er neddimensioneret, siger Daniel Prehn.

I forhold til svømmeunionens spørgsmål i forhold til placering af vipper og måske en mulighed for at bygge billigere der, så siger Birgit Pedersen:

- Det lyder da bestemt som en fornuftig udmelding. Kan vi placere vipper i det eksisterende bassin og dermed finde en besparelse, så ser jeg det som en fornuftig disposition. Men jeg understreger, at det her er noget, jeg må tale med min forvaltning om, siger Birgit Pedersen.

Birgit Pedersen understreger, at det vigtigste for badebyen i hendes verden er, at den bliver til en så bred skare af brugere.

- Nogen politikere har været meget fokuseret op at få et 50-meter bassin. For mig har det vigtigste hele tiden være familier, børn og wellness, men vi skal bygge et kompleks, der dækker alle i Roskilde, siger hun.

