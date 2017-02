Socialdemokratiet dropper nu også en udvidelse af tunnelen i Viby som en mulig løsning af trafikken i byen. Foto: Kim Rasmussen Foto: RIECK

S fravælger nu også tunnel-udvidelse

Roskilde - 06. februar 2017 kl. 19:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Viby har i meget skarpe vendinger kritiseret udvidelsen af tunnelen i Dalen. En løsning på de trafikale udfordringer i kommunens sydlige hovedstad, som specielt Socialdemokratiet har holdt fast i som den bedste løsning for at få trafikken i Viby til at glide godt og sikkert.

Men nu har også S forkastet den løsning. Det sker på baggrund af det møde, partiet holdt søndag på Dåstrup Skole. Her havde socialdemokraterne forud for kommunalvalget til efteråret inviteret til visions-møde for Viby og alle de omkringliggende byer.

På mødet, hvor der var cirka 100 deltagere, var der rigtig mange tilkendegivelser på, hvordan trafikken skal løses, og der var - for at sige det pænt - meget få af dem, der talte for en udvidelse af tunnelen.

- Vi fik mange rigtig gode input både fra almindelige borgere, fra socialdemokrater med lokale Viby-rødder og fra lokale folk med andre partifarver. Derfor er vores indgangsbøn til mødet i plan- og teknikudvalget tirsdag, at vi ikke længere ser en udvidelse af tunnelen som den rigtig løsning. Viby skal have en form for omfartsvej, siger Torben Jørgensen (S), formand for plan- og teknikudvalget.

- Vi har ikke lagt os fast op hvilken omfartsvej. Man kan køre ad Damgaardsvej til Ørstedvej. Der er også røster, som vil helt øst om byen, som Lars Berg fra Venstre har foreslået, og så har vi den store løsning med en vej mellem Hovedvejen/Ringstedvej og Køgevej. Hvad løsningen bliver må bero på politiske forhandlinger, siger Torben Jørgensen.

Det eneste der er sikkert i hans optik er, at der ikke kommer en vej ned gennem Skousboe-området, som munder ud over for Parkvej.

