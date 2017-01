S: Badeby bliver handicapvenlig

Socialdemokraternes Daniel Prehn er ikke bekymret for, at den nye badeby ikke bliver handicapvenlig, på trods af kritik fra Dansk Handicap Idræts-Forbund af byggeriet i DAGBLADET Roskilde.

- Vi bygger helt sikkert noget, som er handicapvenligt. Det skal vi, det siger loven. Jeg synes, en del af kritikken nu drejer sig om at finde håret i suppen. Helt generelt har vi et rigtig godt svømmehalsprojekt, som vil komme mange til gode - også vores borgere med et handicap, lyder det fra Daniel Prehn (S), da han bliver præsenteret for den kritik, som Dansk Handicap Idræts Forbund fremsætter.

- Hvis vi tager økonomien først, så er jeg blevet forsikret om, at en lift ved 50-meterbassinet er en bedre løsning - også på den lange bane - end en rampe til kørestolsbrugerne. Det bliver en lift, som brugerne selv skal kunne betjene uden indblanden fra personale. Jeg forstår bekymringen, men det vi laver her, er ikke en forringelse, og man kan sagtens komme rundt i resten af hallen med en kørestol. Der bliver fx cirka 1,5 meter mellem stolper og tilskuerpladser, så der burde være plads nok, siger Daniel Prehn.

- Jeg hører kritikken, men jeg tænker altså, at det ikke er svømmehallens udformning, der er problemet, hvis de handicappede ikke bryder sig om at bruge anlægget. Så handler det her om, at vi desværre ikke er kommet særlig langt med ligebehandlingen af handicappede i vores samfund, hvis de fortsat føler sig utrygge ved at færdes i en offentlig svømmehal, siger han.