Rumæner dryppede på vej sydpå

Roskilde - 21. august 2017 kl. 12:12

En bekymret bilist besluttede at ringe til alarmcentralen efter at have kørt bagved en lastvogn, hvorfra der dryppede olie ned på vejen.

Bilisten havde ligget i kølvandet på lastvognen hele vejen fra Frederikssund, og eftersom det blev ved med at dryppe, fandt bilisten, at det var bedst at kontakte 112.

I Østsjællands Beredskab kørte indsatsleder Niels Rasmussen ud for at finde bilen. Det gjorde han lige ved brandstationen i Jyllinge, hvor lastvognen var holdt ind til siden.

Lastvognen - en hovedvogn med sættevogn - viste sig at have en rumænsk chauffør, hvilket vanskeliggjorde kommunikationen. Det lykkedes dog at få drøftet problemet, som imidlertid mere eller mindre løste sig selv.

- Lastvognen var lastet med kildesorteret genbrugsplast fra Frederikssund Kommune, og i det plast har der været rester af noget olie, som var sort som tjære. Men det dryppede mindre og mindre, og mens vi stod derude, blev det minimalt. Det holdt nærmest op. Chaufføren kunne også fortælle, at han ikke skulle længere end til Køge, for dér skulle der skiftes chauffør. Da politiet kom, blev vi enige om, at lastvognen kunne for lov at fortsætte, og så blev den fulgt derned af politiet for at sikre, at det ikke begyndte at dryppe igen, siger Niels Rasmussen.