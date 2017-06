Kriminaliteten blandt de unge i Roskilde Kommune falder. Foto: Steen Østbjerg

Roskildes unge er blevet mindre kriminelle

Roskilde - 02. juni 2017

Unge, der sætter sig bag rattet påvirket af stoffer, overmaler offentlige bygninger med grafitti eller langer ud efter en dørmand en sen nattetime. Vi hører dagligt om unge, der overtræder loven. Men faktisk viser tallene, at ungdomskriminaliteten er faldende i Roskilde Kommune.

Hvor der i 2014 var 114 sigtede, faldt tallet i 2015 til kun 76 sigtede - og i 2016 var kurven stadig nedadgående med 71 sigtede. Tendensen er dog ikke enestående for Roskilde, for også på landsplan opfører de unge sig bedre, når det kommer til at holde sig på den rette side af loven. Det fremgår af referatet fra det seneste møde i skole- og børneudvalget, hvor forvaltningen gav en status på SSP-samarbejdet.

SSP-konsulent Lotte Birkedal fra Roskilde Kommune forklarer den positive udvikling med brede tendenser i samfundet - mere end med den specifikke SSP-indsats i Roskilde Kommune. Hun mener nemlig, at de unge helt generelt er blevet mere indadreagerende end udadreagerende.

- I stedet for at sparke i en cykel, ser vi en stigning af unge, der generer sig selv ved for eksempel at udvikle en spiseforstyrrelse, lave selvskade eller leve i ensomhed, forklarer Lotte Birkedal, der ikke er i tvivl om, at kriminalitet altid er et udtryk for mistrivsel.

Konsulenten henviser til en undersøgelse fra januar, når hun skal forklare den faldende ungdomskriminalitet. Det er tilsyneladende blevet sværere tilgængeligt for de unge at begå kriminalitet på grund af den teknologiske udvikling, ligesom der har været en generel holdningsændring.

Selvom forklaringerne på de positive tal skal findes i tendenser, der rækker ud over Roskildes kommunale grænse, yder SSP-samarbejdet også en stor indsats for at nå ud til de unge, der er på kanten af loven.

- Vi prøver at følge de unge tæt via en masse netværk for at fange, om der er nogen, der ikke har det så godt, fortæller SSP-konsulenten, der sammen med sin kollega Ole Hansen står for at koordinere indsatsen ved at engagere kommunens lærere, pædagoger og andre ungarbejdere i det forebyggende arbejde.

- Det er helt sikkert, at det hjælper at gribe ind. Det betyder, at den unge ikke har det så skidt alene, siger SSP-konsulenten.

SSP har ugentlige møder med politiet om konkrete unge i risiko for at udvikle kriminel adfærd for at sikre en forebyggende indsats.