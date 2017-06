Roskildes teamgym-klubber går sammen

Sidste år valgte Gadstrup TeamGym at skifte navn til Roskilde TeamGym på grund af den planlagte flytning til Roskilde og det kommende idræts- og bevægelsescenter RIB'en på Kildegården, hvor der blev taget første spadestik i mandags. Her kommer klubben til at dele faciliteter med Himmelev-Veddelev Gymnastikforenings teamgym-afdeling, men nu har de to klubber besluttet sig for at slå sig sammen og fremover stille op som Roskilde TeamGym.