Roskildes sødeste brandhane til tjeneste

I Roskilde kan direktøren for Østsjællands Beredskab, Lars Robetjé, ikke lade være med at trække på smilebåndet over sin nymalede installation.

- Jeg synes da, det er sjov. Men jeg er også nødt til at sige, at brandhanerne jo er malet på den måde, de er, for at de skal være lette at finde. Det er en minion jo også, men hvis man maler dem på en anden måde, kan de blive så sløret, at de bliver svære at finde, og det er jo ikke meningen, så overordnet set har vi ikke helt gjort op med os selv, hvad vi skal gøre ved det, siger Lars Robetjé.