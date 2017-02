Administrerende direktør i Photocat, Michael Humle (tv.) sammen med formanden for Roskilde Kommunes plan- og teknikudvalg, Torben Jørgensen, da kommunen havde besluttet at bruge Photocats teknologi på et par p-pladser. Nu er det Berlin, der mest sandsynligt kan give Roskilde-virksomheden et gennembrud.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-virksomhed et skridt nærmere gennembrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-virksomhed et skridt nærmere gennembrud

Roskilde - 20. februar 2017 kl. 12:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde-virksomheden Photocat har fået tilført over ni millioner kroner i ny aktiekapital. Det giver virksomheden mulighed for at fortsætte kursen mod det gennembrud, som kan indfri dens store potentiale.

Photocat er vokset ud af investeringsfonden CAT, i dag Capnova, og har tidligere fået støtte af Fornyelsesfonden på baggrund af potentialet inden for banebrydende miljøteknik. Gennem overfladebehandling af belægning på fx veje og tage kan fladerne alene ved hjælp af sollys bidrage til at fjerne NOx-gasser. Indtil videre har regnskaberne rummet røde tal - ifølge administrerende direktør Michael Humle fordi virksomheden stadig investerer i at udløse det fulde potentiale.

Kapitaltilførslen er et udtryk for, at andre end Photocat selv er overbevist om virksomhedens store potentiale. Photocat er den virksomhed, der er længst fremme med gasreducerende belægninger i Europa. Den anvender NOx off-teknologi til at behandle overflader, så de alene ved hjælp af solens stråler fjerner de skadelige NOx-gasser fra luften. Teknologien kan anvendes på tage eller vejbelægninger, og i Roskilde er parkeringspladserne i Sankt Peders Stræde og på Bønnelyckes Plads begge behandlet af Photocat, så de hver dag gør luften i byen renere.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - også som e-avis