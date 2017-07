Se billedserie Ægteparret Inge Lise Schou og Carlo Lund står bag det nye romdestilleri GetSpirits Distillery på Ringstedvej i Roskilde. Destilleringsanlægget ankom fra Tyskland den 8. juni, og nu er de i fuld gang med at forberede sig til åbningen den 26. august. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde skal være rommens by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde skal være rommens by

Roskilde - 22. juli 2017 kl. 10:36 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang siden Spritfabrikken stoppede produktionen i 1994, bliver der igen fremstillet spiritus i større omfang i Roskilde.

Ægteparret Inge Lise Schou og Carlo Lund overtog for lidt over et år siden et gammelt autoværksted på Ringstedvej 73 og har nu forvandlet det til romdestilleriet GetSpirits Distillery.

Når de slår dørene op lørdag den 26. august, vil de kunne tilbyde tre slags rom - en hvid rom, en »Bounty«-rom og en »oaky«-rom, dvs. der har lagret på egetræ.

- Vi har også tænkt os at tilbyde en romskole, hvor man kan følge hele processen og ender med at tage sin egen rom med hjem, siger Carlo Lund.

- Ellers bliver udfordringen at få folk til at drikke rom. Der er mange, som ikke kan lide rom, fordi de kun forbinder det med Barcadi og cola, siger Inge Lise Schou.

Inge Lise Schou og Carlo Lund kan ikke beskyldes for at gøre noget halvt. Carlo Lund var sammen med Poul Dige en af stifterne af it-virksomheden Tabulex, som de solgte i 2013. Siden har han haft gang i andre iværksætterprojekter, men nu satser han fuldt ud på GetSpirits Distillery. Det samme gør Inge Lise Schou, som for et år siden sagde sit job som sygeplejerske op.

- Ungerne er flyttet hjemmefra, så vi gav hinanden håndslag på, at vi satser på det her 100 procent, siger Carlo Lund.

Det indebærer også, at de er flyttet fra Ølstykke til Roskilde.

- Vi er gået all-in. Vi har både startet virksomhed og er flyttet til byen. Fordelen er, at vi nu kan tage cyklen på arbejde, siger Carlo Lund.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 22. juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy