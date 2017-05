Casper Pedersen sluttede et for Giant Castelli succesfuldt DM af med en bronzemedalje. Foto: Oliver Grenaa

Roskilde-rytter afslutter flot DM med bronze

Roskilde - 16. maj 2017 kl. 11:00

Ved det netop overståede DM i cykling for U23-ryttere sikrede Mikkel Bjerg og Mathias Norsgaard Roskilde-holdet Team Giant-Castelli sølv og bronze på enkeltstarten. Og på sidstedagen fulgte Casper Pedersen så op med at køre en bronzemedalje hjem i linjeløbet.

Team Giant-Castelli fik Marius Therkildsen med i en forfølgergruppe, som blev hentet af feltet igen, og da morgenudbruddet blev hentet 800 meter fra stregen, skulle løbet finde sin vinder i en spurt i en decimeret favoritgruppe.

Her var Team Veloconcepts Michael Carbel hurtigste mand, mens Casper Pedersen, som ellers var tvivlsom op til løbet grundet et styrt i Sundvolden GP, kørte over som tredjehurtigste mand.

- Det er fedt at få en tredjeplads og dermed en medalje i sådan et stærkt løb. Min spurt var ikke helt i skabet, men jeg er stadig rigtig glad. Jeg har haft lidt problemer med min hofte efter styrtet, så jeg var egentlig lidt overrasket over, at jeg kørte så godt. Det påvirkede mig ikke så meget, siger Casper Pedersen efter løbet.

Sidste år blev Casper Pedersen nummer to til U23-DM, så dermed er det andet år i træk, at han står på podiet.

- Jeg kunne godt have tænkt mig at have vundet en af gangene, for det havde jo været lidt sjovere at få en dannebrogstrikot. Jeg havde en drøm om at vinde, men det kan forhåbentlig kommer næste år, forklarer Casper Pedersen, som har halvandet år tilbage som U23-rytter.

Team Giant-Castelli er det hold, som har taget flest medaljer til U23-weekenden med tre af slagsen, og det sender et vigtigt signal.

- Det har været en fantastisk weekend. Mikkel og Mathias kørte en virkelig stærk enkeltstart i går, og vi kørte supergodt som hold i dag. Der er højt niveau over hele linjen, og det kan vi være stolt af som et relativt nyt hold. Det er flot, at vi vinder medaljer i begge discipliner, afslutter Casper Pedersen.