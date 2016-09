Havhingstens besøg i Berlin i 2014 har været med til at øge tyskernes kendskab til og interesse for Vikingeskibsmuseet. Foto: Werner Karrasch

Roskilde-museum er det mest kendte

Beder man en tysker om at nævne tre turistattraktioner i Danmark, er det mest sandsynligt, at der bliver svaret Tivoli, Legoland og Vikingeskibsmuseet.

Næsten hver fjerde tysker - 23 procent - kender til Vikingeskibsmuseet, og blandt dem, der gør, er tre fjerdedele meget interesserede i at besøge attraktionen. Til sammenligning er der 62 procent, der kender til Legoland, men her peger analysen på, at kendskabet hjælpes i vejret af, at der også findes Legolande andre steder i Europa. Og blandt dem, der kender Legoland, er der kun 37 procent, der har stor interesse i at aflægge et besøg.