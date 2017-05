Se billedserie Flere af de forbipasserende på Stændertorvet var overraskede over, hvor hårdt der skulle trykkes, da de deltog i TrygFondens forsøg på at sætte verdensrekord i livreddende førstehjælp. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde med til at sætte verdensrekord i hjertemassage

Roskilde - 23. maj 2017 kl. 14:02 Af Anna Egeris Karstoft

Undersiden af højre hånd er mast helt hvid under vægten af venstre hånd. Hænderne tilhører en sorthåret kvinde, der med hele sin kropsvægt lægger et gedigent pres på brystkassen af en hudfarvet genoplivningsdukke. Hånden er placeret på et lille sted mellem dukkens to brystvorter, hvor et hjerte ville have siddet, hvis dukken havde haft et.

Kvinden, der er stoppet op i TrygFondens stand på Stændertorvet i Roskilde, er en af de mange danskere, der mandag var med til at sætte rekord i livreddende førstehjælp. For fra klokken ni til klokken 21 slog 5707 danskere nemlig vejen forbi et af TrygFondens 11 stande landet over, for at give hjertemassage på en livredderdukker.

Det er fire medicinstuderende fra de to frivillige organisationer Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) og Førstehjælp For Folkeskoler (FFF), der fik idéen til at sætte verdensrekord i at redde liv.

Og forsøget, der blev udført i samarbejde med TrygFonden, må siges at været forløbet ud over al forventning, for det oprindelige, allerede ambitiøse, mål var at få 5000 danskere til at give hjertemassage i løbet af dagen.

Asbjørn Hasselager på 32 år, der er børnelæge på Herlev Hospital og repræsentant for TrygFondens forsøg på Stændertorvet i Roskilde, vurderer, at 50 procent af de 277 roskildensere, der kom forbi standen på Stændertorvet mandag, i forvejen havde fået kursus i, hvordan man giver hjertemassage.

- Jeg tror på, at folk kan redde et liv efter at have prøvet at give hjertemassage i dag. Det gør, at de ikke er bange for det, at de tør gå i gang, og at de ikke har berøringsangst, siger Asbjørn Hasselager, der vurderer, at danskerne er relativt gode til at yde førstehjælp i tilfælde af hjertestop. I 57 procent af tilfældene udenfor hospitalerne er der nemlig nogen, der træder til.