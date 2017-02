Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-klubber rykker tættere sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-klubber rykker tættere sammen

Roskilde - 09. februar 2017 kl. 10:55 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har holdt fire officielle møder, og selv om deres ledere og fremtrædende personer har været verbale slagsbrødre i flere år, er kemien nu blevet så god mellem Svogerslev og Himmelev-Veddelev (HVB) boldklubber samt Roskilde KFUM, at de er klar til at arbejde tættere sammen i tiden, der kommer.

Hvor tæt, må tiden vise, men at de tre nævnte klubber og måske flere endnu fra Roskilde og omegn er klar, blev helt tydeligt mandag aften i Svogerslev Boldklub.

Her skulle endnu et skridt tages i samarbejdet, der i bund og grund handler om at få noget ud af de mange fodboldspillere, der vokser op og trænes i Roskilde-klubberne, men som i dag har svært ved at komme igennem nåleøjet i FC Roskilde.

I første omgang vil de tre klubber etablere et formelt samarbejde omkring talentudvikling, og i forlængelse af det kan en overbygning komme på tale. For nylig gik Svogerslev og HVB sammen om pigefodbold på banerne i Svogerslev. Begge klubber har en fortid som moderklubber for FC Roskilde, hvilket Roskilde KFUM har fravalgt af mange grunde. Nu er der blødt op.

- Jeg kan godt se overbygning for mig. Vi vil det samme nu i klubberne, og KFUM har altid været lillebror til FC Roskilde, og hverken Svogerslev eller Himmelev bliver nok danmarksserieklubber, så det er oplagt at lave noget sammen. Det vigtigste er, at spillerne bliver i deres klubber, og så skal vi hjælpes ad med at have højtuddannede trænere i alle klubber. Jeg kan se noget i det her, selv om jeg var forbeholden i starten. Der blæser andre vinde nu, og klubberne vil det bedste for fodbolden og de unge spillere i byen, siger KFUMs sportschef Pierre Overgaard.

Hvad er det konkret for »andre vinde«?

- At vi vil have drengene til at blive ved med at spille fodbold uanset, om det er bredde eller elite! Dem der har evnerne, skal dælme da have lov til at gå hele vejen på et hold i Roskilde. Og ja, vi har afvist FC Roskilde tre gange, og endnu er dette kun i en arbejdsgruppe, men jeg må sige, at alle er positive overfor at arbejde videre.

To hold i divisionerne

- De nye licensregler fra DBU skal så også gerne føre til, at man kan lave noget sammen omkring træninger, så man ikke er låst og kan blive i sin egen klub. Vi skal ikke ud i, at KFUM kommer til kannibalisere Svogerslev og Himmelev - det skulle det nye licenssystem forhindre. Hvis det vedtages, så ligger et samarbejde lige til højrebenet.

Hvad drømmer du om ud fra Jeres snakke?

- Jeg så gerne, at hvis FC Roskilde bliver ved med at være 1. divisionsklub, så måtte der gerne være en 2. divisionsklub i byen også, hvor et par af spillerne kom fra udefra og resten var Roskilde-drenge - spillere fra de tre klubber, som vi har udviklet og hvor de unge spillere får chancen for at spille divisionsfodbold. Man skal bevise sit værd i 1. eller 2. division, og derfra kan man tage springet videre. KFUM har jo i flere år arbejdet på at blive klar til 2. division, og nu bliver det måske tredje år i træk, hvor vi er tæt på at rykke, men hvor det nok glipper. Vi mangler noget.

Ser du for dig, at et nyt overbygningshold skal spille på der måske nye stadion i Rådandshaven? Det siger, politikerne i byen, er muligt.

- Ikke som det ser ud nu.

Men stadion er også Jeres?

- Ja, men sponsormæssigt og omkring reklamer kan det i praksis ikke lade sig gøre. Vi kan ikke spille dernede, hvis FC Roskilde skal spille der dagen før eller dagen efter.

Det stadion bliver ikke »hele byens«, det er umuligt. Man kan godt skiftes, men det ikke bare lige, når der også er tv-aftaler, der skal overholdes. Det stadion bliver aldrig hele byens, men et holds stadion, siger Pierre Overgaard, der, hvis nogen skulle være i tvivl, er KFUM'er med blåt og hvidt blod bankende i kroppen.

Men nu synes han og klubben klar til at samarbejde med andre.

- Der er sat en arbejdsproces i gang, og det føles rigtigt, og jeg kan godt se muligheder i det her, siger han.