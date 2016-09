Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har købt denne fugleskydningsskive fra 1847 tilbage, efter at den har været i privat eje i over 150 år.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-klenodie købt hjem fra svensk eksil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-klenodie købt hjem fra svensk eksil

Roskilde - 13. september 2016 kl. 16:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 100 år i svensk eksil er det lykkedes Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab at erhverve en fugleskydningsskive fra 1847 tilbage takket være en donation fra Spar Nord Fonden.

Skiven blev oprindeligt givet til selskabet af købmand Borch, og kunstneren bag skiven var professor Jacob Kornerup.

Roskilde Museum havde i 2013/2014 en særudstilling »Kornerups billedverden - Roskilde, rejser og restaureringer«, og i den anledning var skiven udlånt af den svenske ejer, men nu kan skiven endelig finde sin permanente plads i museets ophængning af de mange gamle skiver.

Historien bag skivens lidt specielle skæbne tog sin begyndelse året før Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs 75 år jubilæum i 1861, hvor selskabet var i dyb økonomisk krise. Stormen blev redet af, men prisen blev, at en del fuglekongeskiver overgik til privat eje. Flere er siden kommet tilbage til selskabet, nogle tilhører i dag museer uden for Roskilde, mens andre desværre er helt forsvundet.

Blandt de klenodier, der kom i privat eje, var tre af familien Borchs skiver. De gik meget naturligt i arv til senere generationer og endte i Sverige i forbindelse med et ægteskab på tværs af landegrænserne. I 1993 lykkedes det Fugleskydningsselskabet, i samarbejde med lokalhistorikeren Lotte Fang, at forhandle sig til hjemkøb af to af de tre skiver, nemlig Jacob Borchs to skiver fra 1794. At der var to skiver med samme årstal skyldes, at der dengang var to fugleskydningsselskaber i byen, og købmanden blev pudsigt nok fuglekonge begge steder det år. Ejeren ville dog ikke sælge Søren Borchs skive fra 1847.

I 2010 fulgte Fugleskydningsselskabet op på mulighederne hos Søren Borchs tipoldebarn, som nu havde arvet skiven, men fortsat uden held, men ejeren lod dog forstå, at den næste generation ikke så ud til at vise skiven stor interesse.

I sommeren 2016 blev der forsøgt igen, og der var gjort yderligere forberedelser, idet det jo stod klart, at et uvurderligt museumsstykke fra 1847 næppe kunne erhverves for småpenge. Spar Nord Fonden gav tilsagn om det nødvendige økonomiske rygstød til en handel, hvis muligheden skulle opstå.

Henvendelsen til ejeren gav det opmuntrende resultat, at ejeren lovede at overveje et salg seriøst, men udbad sig betænkningstid.

Den 28. august - meget symbolsk på selskabets 229 års stiftelsesdag - blev en rigtig glædelig dag, da et par telefonsamtaler resulterede i en mundtlig aftale. Den 12. september satte Per Handberg og Henrik Brandt fra Fugleskydningsselskabet kurs mod Nässjø i Sverige. Om aftenen var de glade og ikke så lidt lettede retur i Roskilde med deres værdifulde last.