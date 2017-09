Se billedserie Forlaget Batzer & Co. har haft sit hidtil travleste år og har i en periode været oppe på at udgive næsten en bog om ugen, selv om forlægger Arild Batzer hele tiden taler om, at han skal til at skrue ned for blusset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde-forlag går travlt efterår i møde

Roskilde - 15. september 2017 kl. 14:35 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bog om ugen. Det er den udgivelsesfrekvens, som Roskilde-forlaget Batzer & Co. har ligget på i længere tid i år.

Det harmonerer dårligt med, at forlægger Arild Batzer hvert år lover, at han nu skal til at trappe ned, ikke mindst efter at han sidste år rundede de 70.

- I år har vi vores største program nogensinde, så 2017 har været ret arbejdsomtåget. Der er bare for mange gode bøger, jeg gerne vil udgive, siger han.

Forude venter et travlt efterår begyndende i weekenden med litteraturfestivalen nOrd i Helsingør, hvor der blandt andet er en hyldest til den norske forfatter Tarjei Vesaas, hvis roman »Fuglene« netop er udgivet af Batzer & Co. i en nyoversættelse.

På nOrd medvirker også en anden Batzer-forfatter, finske Kjell Westö, som modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 2014 for romanen »Luftspejling 38«. Den blev en bestseller for Batzer & Co., og Arild Batzer håber, at det samme bliver tilfældet for Westös nye roman »Den svovlgule himmel«, der også lige er udkommet.

Weekenden efter nOrd venter endnu en litteraturfestival, Verdenslitteratur på Møn, den 23.-24. september. Her har hovednavnet de senere år flere gange været en Batzer-forfatter, og det er også tilfældet i år, hvor tyske Judith Hermann kommer på besøg. Batzer & Co. udgav i sommer hendes novellesamling »Sommerhus, senere«, og 15. september udkommer en anden novellesamling »Spøgelser, overalt«.

Endelig er der Bogforum i Bella Center den 10.-12. november, hvor Batzer & Co. vanen tro har en stand, og hvor man vil kunne opleve de førnævnte Jón Kalman Stefánsson og Kjell Westö.

