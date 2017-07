Mistanken om et ulovligt kartel i nedrivningsbranchen har nu også ramt LH Hockerup i Roskilde, der er blevet sigtet af Bagmandspolitiet. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-firma indblandet i kartelsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-firma indblandet i kartelsag

Roskilde - 12. juli 2017 kl. 19:28 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedrivningsfirmaet LH Hockerup, der har hovedkontor i Roskilde, er ifølge dagbladet Børsen blandt de virksomheder, der er blevet sigtet i forbindelse med Bagmandspolitiets efterforskning af, om der findes et ulovligt kartel i nedrivningsbranchen.

Læs også: Firmaer mistænkt i stor kartelsag

Sagen kom frem i november 2016, hvor Børsen skrev, at Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - havde sigtet fire af de største virksomheder i branchen, deriblandt Kingo Karlsen i Gadstrup og G. Tscherning i Hedehusene. Af de fire har kun Søndergaard Nedrivning i Frederikssund erkendt at have delt priser med andre virksomheder og gjort sig skyldig i kartelvirksomhed.

Nu skriver Børsen, at Bagmandspolitiet har udvidet sin efterforskning og har sigtet yderligere en håndfuld virksomheder, blandt dem LH Hockerup.

- Som alle andre i branchen har vi haft besøg. Vi har intet at skjule og føler ikke, at vi har gjort noget, som ikke tåler en undersøgelse, har LH Hockerups administrerende direktør Lasse Hockerup skrevet i et mailsvar til Børsen og tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Kingo Karlsens ejer, Thomas Kingo Karlsen, er formand for nedbrydernes brancheforening under Dansk Byggeri og har også sendt en skriftlig kommentar til Børsen.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvor meget sagen ærgrer mig. Jeg ved nu, at der er flere sigtede i sagen, men derudover er jeg ikke blevet klogere for nylig. Det er træls for hele branchen, og jeg venter lige nu også selv på nyt, og så snart det kommer, skal vi til bunds i det her, skriver han.

relaterede artikler

Nedbrydningsfirmaer efterforskes i stor kartelsag 16. november 2016 kl. 23:10