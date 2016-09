Roskilde vandt prisen som bedst markedsførte handelsby, men måtte sig Køge løbe med hovedprisen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde får pris for markedsføring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde får pris for markedsføring

Roskilde - 08. september 2016 kl. 13:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en ceremoni torsdag formiddag i Middelfart modtog formanden for Roskilde Handel, Svend Overgaard, prisen for den bedste markedsføring blandt de 24 deltagende handelsbyer.

Prisen er en af seks priser i den overordnede konkurrence om at være Danmarks bedste handelsby, og også i denne konkurrence var Roskilde med helt fremme i finalen. Prisen gik til Køge, mens de øvrige finalister var Vejle, Frederikshavn og Næstved.

- Der er tale om en meget tæt afgørelse, hvor de fem finalister kun adskiller sig fra hinanden med et mulehår, sagde Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning i forbindelse med afgørelsen.

Svend Overgaard er som formand for Roskilde Handel lykkelig over, at Roskilde fortsat ligger i den absolutte elite og oven i købet tog prisen for bedste markedsføring:

- Det viser, at der er ting, vi har gjort rigtigt, og jeg vil gerne sige tak til medlemmerne af Roskilde Handel for, at de har været med til at give os så godt et resultat. Generelt ligger Roskilde meget højt på alle vurderingerne. Eneste undtagelse af parkeringsforholdene, hvor vi scorer lavt. Men dem bliver der jo gjort noget ved nu, siger han.