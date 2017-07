Af statistikken fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at der i sidste kvartal af 2015 var 60 flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, der var i ordinært arbejde i mere end 190 timer. I sidste kvartal af 2016 var tallet 96. Differencen på 36 udløser dermed en kontant afregning på 900.000 kroner fra staten til Roskilde Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Roskilde får bonus for at sætte flygtninge i arbejde

Roskilde - 19. juli 2017 kl. 12:43 Af Mariann Sofiasdottir

Roskilde Kommune har netop modtaget 900.000 kroner for at få 36 flygtninge i ordinært arbejde. Hver flygtning, der kommer i ordinært arbejde i mere end 190 timer, udløser nemlig 25.000 kroner fra staten. Det gør de i både 2016 og 2017. Pengene er ikke øremærkede, og kommunen kan derfor bruge dem, som den vil.

- Vi er glade for pengene, men vi er også rigtig glade for, at der er kommet så mange flygtninge i arbejde, siger integrationschef Maria Tvarnø, der også kan afsløre, at det endnu ikke er besluttet, hvad pengene skal bruges til, fordi beskeden er kommet efter politikerne er gået på ferie.

Hvorvidt indsatsen for at få flygtninge i arbejde sker som følge af regeringens økonomiske incitament, eller det er en følge af kommunens allerede igangværende strategi, er svært at sige, mener hun.

- Vi evaluerer løbende vores indsatser på området, og for os handler det i lige så høj grad om at holde udgifterne til integrationsydelser nede, som det handler om at få de penge, som regeringen har stillet i udsigt, siger Maria Tvarnø.