Roskilde-elevers film kåret til den bedste

Roskilde - 06. september 2017 kl. 15:39 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Øvelse gør mester. Bare spørg på Klostermarksskolen i Roskilde, hvor en kortfilm lavet af en gruppe tidligere elever netop er blevet kåret til bedste film i kategorien U16 på filmfestivalen NextFilm Festival.

Da eleverne sidste år lavede filmen »Flaskehalsen peger på«, gik de i 9.c, men efter sommerferien er de blevet spredt for alle vinde. Derfor var ingen af dem med til fredagens prisuddeling i Odense, men deres tidligere klasselærer David Hemmet sørgede for at holde dem opdateret på Twitter.

- Da jeg så, at vi havde vundet, sprang jeg rundt over det hele. Jeg blev simpelthen så glad, fortæller Clara Bjerreskov, som ikke alene var fotograf på filmen, men også skrev manuskriptet sammen med hovedrolleindehaveren Julie Randrup Frandsen.

Clara Bjerreskov går nu på Idrætsefterskolen Klintsøgård ved Nykøbing Sjælland, mens Julie Frandsen er taget til USA.

Instruktøren af »Flaskehalen peger på«, Johanne Møller, er noget tættere på, idet hun er lige begyndt i 1.g på Himmelev Gymnasium sammen med to af skuespillerne, Asta Kristoffersen og Max Fenger.

- Jeg stod i Folkeparken, da jeg fandt ud af det. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at vi ville vinde, siger Johanne Møller.

»Flaskehalsen peger på« blev indspillet, da 9.c var på filmlejrskole på Station Next i Avedøre. Det var faktisk anden gang for dem, for de blev spurgt, om de ville komme igen, så der kunne laves en film om, hvordan det er at være på filmlejrskole.

Eleverne mener selv, at erfaringen fra deres første film »En ny start« er en af grundene til, at »Flaskehalsen peger på« blev så vellykket, at den endte med at vinde hovedprisen.

- Den første gang blev vi overrasket over, hvor lang tid det tager at lave en film. Anden gang var vi mere forberedte og vidste, at vi skulle være fokuserede og gøre vores bedste, så vi ikke spildte tiden. Alle vidste, hvad der skulle laves, også selv om vi havde fået nye roller i forhold til den første film, siger Johanne Møller, som var indspilningsleder den første gang.

- Det gjorde, at vi kunne spørge hinanden, fordi der var en anden, som havde prøvet det før. Det var en fordel for os, fordi vi virkelig kunne finpudse filmen denne gang, siger Asta Kristoffersen.