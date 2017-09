Roskilde-elev på cyberlandsholdet

Tobias Løfgren fra HTX Roskilde skal med det danske cyberlandshold til Malaga.

Tobias Løfgren fra HTX Roskilde skal repræsentere Danmark, sammen med andre it-talenter, ved Cybermesterskaberne i Malaga i uge 44. Rektor Birgitte Appel er glad og stolt over Tobias' udtagelse og udtaler:

- Det er altid dejligt, når vores elever udmærker sig sådan, at de kan komme ud i verden og vise, hvor dygtige de er. Det er vigtigt, at vi som skole støtter dem i at udleve deres drømme og i det at skabe kontakter til virksomheder og organisationer nationalt og internationalt.

Det er HTX Roskilde, der har indstillet Tobias Løfgren til konkurrencen, og det er ikke nemt at slippe igennem nåleøjet og komme på landsholdet. Udtagelseskonkurrencen løb over to samlinger, som selvfølgelig foregik online.

- Konkurrencen var hård og der var rigtig mange gode konkurrenter, forklarer 19-årige Tobias Løfgren.

I løbet af de fire dages udfordringer skal deltagerne løse en lang række varierende opgaver inden for it-sikkerhedsrelaterede temaer såsom: Websikkerhed, mobilsikkerhed, kryptering, reverse engineering, hacking og netværkssikkerhed.

Ideen til et cyberlandshold opstod på baggrund af et stigende behov for at rekruttere stadig mere specialiserede medarbejdere til it-sikkerhedsområdet. På den baggrund har Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikerhed (ENISA) valgt at afholde European Cyber Security Challenge (ECSC), og det er her, at Tobias Løfgren sammen med andre gymnasieelever skal repræsentere Danmark. En del af konkurrencen vil blive afholdt offentligt, mens andre dele vil foregå bag lukkede døre af sikkerhedsmæssige årsager.

Frem til afrejsen til European Cyber Security Challenge skal Tobias Løfgren både forberede sig og passe sin gymnasieuddannelse.

- HTX Roskilde er der heldigvis mulighed for at arbejde med programmering og andre it-emner i undervisningen, da jeg har fagene programmering og informationsteknologi, fortæller Tobias Løfgren, som er glad for at kunne kombinere træningen med sin gymnasieuddannelse på HTX Roskilde.