Roskilde-dyrlægen er nu for anden gang blevet dømt for at udskrive receptpligtig medicin til dyr, som han aldrig har set, og som han derfor ikke har tilstrækkeligt kendskab til. Foto: Mik

Roskilde-dyrlæge dømt for anden gang

En dyrlæge fra Roskilde er endnu en gang blevet dømt for at udskrive receptpligtig medicin til dyr uden nogensinde at have set dem.

Den første dom fik han for fem år siden. Siden da har han ændret sin fremgangsmåde, så ejerne af dyrene skal udfylde et spørgeskema på hans hjemmeside, samtidig med at de indsente gødningsprøver fra dyrene og rekvirerede medicin. Dermed mente han, at han opfyldte kravet om ikke blot at kende til dyrene, men også til dyreholdet og dets ejer, inden han udskrev medicinen.