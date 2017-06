Metalbandet Pectora fra Roskilde gav for nylig koncert i Hamborg og vender tilbage til byen i efteråret.

Roskilde-band efterspurgt i Tyskland

Roskilde - 11. juni 2017 kl. 17:30 Af Lars Ahn Pedersen

For et par uger siden gav heavy metal-bandet Pectora fra Roskilde deres første koncert i udlandet, og det gik så godt, at de er blevet bedt om at vende tilbage i efteråret.

Det var den 18. maj, at Pectora tog til Hamborg for at være opvarmning for metalbandet Them på spillestedet Bambi Galore.

Bandet fik en så fantastisk modtagelse af det tyske publikum, at Bambi Galores bookere vil have Roskilde-bandet tilbage allerede den 29. september, hvor de skal varme op Pectora for det svenske band Air Raid.

Efteråret byder også på en mindre danmarksturné sammen med Impalers, der blandt andet indeholder en koncert på Paramount i Roskilde den 30. september, dvs. dagen efter koncerten i Hamborg.

Pectora udgav i januar EP'en »Redemption« og arbejder for tiden på deres debutalbum.