Keld Christensen (yderst tv) fra bandet Long John & Us, som ses her på billedet, er med i bestyrelsen i foreningen Roskilde Tråd, der vil genoplive det populære arrangement. Første gang bliver den 1. april i Hestetorvet Selskabslokaler, hvor netop Long John & Us er blandt de optrædende. Foto: Frederik Cederskjold

Roskilde Tråd genopstår

I 10 år var det en tradition, at der var Roskilde Tråd på Gimle den første lørdag i november, hvor den gamle Roskilde-rock blev mindet og fejret. Det sluttede dog i 2015, da festkomiteen ikke ønskede at fortsætte.

Nu genopstår Roskilde Tråd med nye folk og i nye lokaler. Den 1. april byder den nye forening velkommen i Hestetorvet Selskabslokaler, der i gamle dage husede Ritz. Denne aften står den på rock, blues og beat fra 60'erne og 70'erne med orkestrene Steamrollers, Long John & Us, Old Fingers og Grand Uncles, der alle består af gamle musikere fra pigtrådsdagene.

Som noget nyt vil der blive mulighed for at spise, før ballet starter, men man kan også vente med at dukke op til, musikken spiller. En anden nyhed er, at foreningen forventer at holde to arrangementer om året.