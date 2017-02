Flere tungere fly skal bruge Roskilde Lufthavn, og i den sag mener Allan Røske-Nielsen, at politikerne ikke har hørt på de borgere, som bor tæt på lufthavnen. Det er en af årsagerne til, at han har loddet stemningen for en borgerliste for Roskilde Syd. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Roskilde Syd kan bruge en borgerliste

Roskilde - 21. februar 2017

For et par uger siden gik Allan Røske-Nielsen noget opgivende fra fremtidsmødet med Socialdemokratiet i Gadstrup.

- Jeg var noget nedtrykt, siger Allan Røske-Nielsen og forklarer, at han derfor skrev på 4130 Viby Sjællands facebookgruppe og spurgte om stemningen for en borgerliste for Gadstrup og Viby.

Opslaget er en reaktion på mødet, samt de opservationer han har gjort de sidste 10 år, hvor han har boet i Gadstrup

- Jeg har bare villet sende en prøveballon op. Efter kommunesammenlægningen er vi ikke rigtig på radaren i Roskilde Syd. I Gadstrup er der forholdsvis få mennesker, men jeg ved, der har været en del debat i Viby, fortæller Allan Røske-Nielsen, som tænkte, at det kunne være, at der var nogle borgere i Viby, som var i gang med at lave en borgerliste.

- Og så ville jeg støtte om omkring det, siger han.

Allan Røske-Nielsen mener, at byrådet gentagne gange har siddet høringssvar overhørigt.

- Det handler ikke om, at vi skal have flere penge til forskellige ting, men jeg vil gerne have, at lokalpolitikerne tager mere hensyn til borgerne i Roskilde Syd, siger Allan Røske-Nielsen.

Han nævner eksempelvis beslutningen om lufthavnen, hvor der er flere tungere fly er på vej, som larmer mere.

- Ingen hernede er fan af lufthavnen. Og er beslutningen om flere fly set i forhold til ejendomspriserne i de omkringliggende landsbyer? spørger Allan Røske-Nielsen, som er blevet spurgt, om han ikke vil stille op for et af de etablerede partier.

- Men de er jo alle sammen pro-lufthavnen, konstaterer Allan Røske-Nielsen og fortæller, at han ved en tidligere lejlighed har været med til at samle hundredevis af underskrifter ind mod en udvidelse af lufthavnen.

Allan Røske-Nielsen påpeger, at Roskilde Nord har været bedre til at få folk med i byrådet.

- Måske derfor vi står i denne situation. Hvis en borgerliste skulle op at flyve, så skulle det være for Roskilde Syd, siger Allan Røske-Nielsen, som ikke selv har behov for at blive kørt i stilling til en plads i byrådet, men gerne vil støtte op om et lokalt arbejde, hvis andre er med.