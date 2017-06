Mogens Sandfær (tv) og Jesper Switzer - her fotograferet på Ragnarock - gik i 1971 på Katedralsskolen, og de to arbejdede tæt sammen i gymnasiets elevråd. Det var de to, som arrangerede den første festival i Roskilde i 1971, kaldet Sound Festival. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Roskilde Festival var tæt på at havne på Borrevejlecenteret

- Der var en følelse af, at vi kunne ændre verden for altid. Der var ikke noget, vi ikke kunne, griner Jesper Switzer, som dengang boede i Svogerslev på Kirkevej 8.

Mogens Sandfær boede endnu mere lokalt, Frederiksborgvej 43 var adressen, og det var rundt om et havebord og nogle flaskeøller, at de to fyre spandt de første tanker om en festival med rock, beat, jazz- og folkmusik, i øvrigt sammen med promotor Carl Fischer og to ligesindede gymnasieelever fra Køge.

Målgruppen for den nye festival var primært gymnasielever fra lokalområdet. Festivalen skulle være over to dage med masser af musik. Men lokaliteten manglede, og de to begyndte at se sig omkring.