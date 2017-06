Foto: Erling J. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Festival i aftes: Tre anmeldelser om voldtægter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Festival i aftes: Tre anmeldelser om voldtægter

Roskilde - 30. juni 2017 kl. 10:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele tre gange blev der i aftes anmeldt voldtægter på Roskilde Festival.

Læs også: To anmeldelser om mulige voldtægter på Roskilde

Klokken 17.08 fik politiet en anmeldelse fra en 27-årig kvinde fra Vamdrup om en mulig seksuel krænkelse, der var foregået i løbet af natten til torsdag. Hun havde i spirituspåvirket tilstand lagt sig til at sove i sit telt klokken to, og da hun vågnede to timer senere var hun helt afklædt. Politiet forsøger nu i samarbejde med offeret at finde ud, hvad der kan være foregået i nattens løb, og behandler sagen som en sædelighedsforbrydelse.

Klokken 18.55 ønskede en 16-årig pige fra København K at anmelde en voldtægt forøvet af to drenge i løbet af natten til torsdag omkring klokken cirka 4.30. Hun havde mødt drengene tidligere på dagen og havde sent på natten i spirituspåvirket tilstand sat sig i sit telt. Pludselig kom de to drenge på besøg, hvor de havde seksuel samkvem, efter at de havde taget offerets tøj af. Den 16-årige blev undersøgt på Center på voldtægtsofre for at sikre spor efter gerningsmændene, som politiet forsøger at identificere.

Endelig kom der klokken 21.32 en anmeldelse fra en 16-årig pige fra Jyllinge om mulig seksuel krænkelse, der var foregået i et telt tidligere på aftenen. Den 16-årige havde opholdt sig sammen med en sovende mandlig bekendt i sit telt og havde haft et seksuelt samvær med en anden bekendt, som var kommet ind i teltet. Dette var den 16-årige ikke indforstået med og anmeldte den bekendte for krænkelsen.

Politiet foretog efterfølgende anholdelse klokken 23.00 af en 16-årig ung mand fra Espergærde, som blev sigtet for voldtægt. Han blev efterfølgende løsladt, da politiets jurister ud fra de nærmere omstændigheder i sagen ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Yderligere to andre sager hvor kvinder har følt sig utrygge på festivalen er også blevet anmeldt.

rKlokken 23.15 fik politiet en henvendelse om, at en anmelder var i kontakt med en ung pige, som oplyste at være blevet forsøgt voldtaget cirka tre timer tidligere. Politiet fik kontakt til en 16-årig pige fra København Ø, som kunne oplyse, at der i forbindelse med et toiletbesøg tidligere på aftenen var en mand, der var gået med hende ind på toilettet. Da manden var blevet råbt an og gjort opmærksom på forholdet, gik han fra stedet. Der var således ikke foregået noget kriminelt eller krænkende over for den 16-årige, hvorfor politiet ikke foretager sig yderligere i anledning af anmeldelsen.

Endelig fik politiet i nat en anmeldelse fra en norsk kvinde som gik på. at hun var blevet udsat for voldtægt i forbindelse med kørsel i en bil, hvori der var flere mænd. Politiet fik kontakt til en 26-årig kvinde fra Norge, som ikke var blevet krænket på nogen som helst måde. Hun havde taget imod et tilbud om at blive kørt retur til festivalpladsen af nogle mænd i en bil. De var dog kørt rundt med hende i længere tid end hun selv ønskede, hvilket havde gjort hende utryg. Da hun havde hidset sig op, var hun blevet sat af - uden at være blevet udsat for noget kriminelt. Politiet forsøgte at berolige kvinden og har ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

relaterede artikler

Advarsel: Pas på pirattaxier 26. juni 2017 kl. 13:23

To anholdt for voldtægt 26. juni 2017 kl. 13:01