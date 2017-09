Roskilde Festivals administrerende direktør Signe Lopdrup fyldte 50 år for en uge siden, men det var først i går, at der blev holdt reception for hende i Hal 9 på Musicon. Samtidig var festivaldirektøren ude med et åbent brev til regeringen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om festivalen er en almennyttig organisation. Foto: Peter Andersen

Roskilde Festival går i krig mod regeringen

- Jeg har stor respekt for alle, som laver et velgørende og socialt arbejde. Det gælder også Roskilde Festival. Når det er sagt, må vi som politikere nu engang tage bestik af, at momskompensationsordningen år for år er vokset i omfang - og bliver brugt på en anden måde, end den oprindelig var tiltænkt. Betyder det, at Roskilde Festivals velgørende arbejde er dårligere end andres? Nej, slet ikke. Men det betyder, at vi har valgt, at pengene skal gå til de foreninger, som oprindeligt var tiltænkt en økonomisk håndsrækning, siger Karsten Lauritzen.