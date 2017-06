Roskilde Festival åbner med vikingeblót

Festivalens campingområde åbner dagen efter sankthansaften, lørdag den 24. juni klokken 16, og for at fejre midsommeren går der allerede klokken 18 et »vikingeblót« i gang ved badesøen på Camping East, hvor kunstnere som Sorten Muld, Virelai og Svartsot vil optræde.

- Roskilde er historisk kendt som vikingernes hjemsted, og det er her, vores forfædre svingede med økserne og festede til den lyse morgen for over 1000 år siden. Så vi synes, at det er på tide, at festivalens deltagere fejrer åbningen og midsommeren med en vaskeægte vikingefest. Vi tænder det store bål og danser solen ned med nordisk folkemusik, techno og dødsmetal, og så opfordrer vi selvfølgelig alle til at bidrage til den store fejring, siger Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén.