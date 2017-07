Beboerne i Clean Out Loud skal selv rydde op efter sig, så området skiller sig markant ud fra resten af Roskilde Festivals campingområder, som dette luftfoto viser. Foto: Jens-Emil Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Festival: Oprydningsområder hitter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Festival: Oprydningsområder hitter

Roskilde - 09. juli 2017 kl. 15:18 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Campingområder på Roskilde Festival, hvor man rydder op efter sig selv, er i stigende grad eftertragtede.

Siden Clean Out Loud blev indført i 2011 på Roskilde Festivals campingområde, har der været en stigende interesse for at ligge i området, hvor lejrene skal rydde op efter sig selv.

- I år fik vi henvendelser fra 12.500 gæster om at få lov til at ligge i området, men vi har kun plads til 7.500, siger Thomas Burø, der er projektleder på Clean Out Loud.

Man skal ansøge om at få lov til at ligge i området. Et udvalg fra Clean Out Loud udvælger derefter, hvilke lejre der får lov til at ligge på området ud fra, hvilke initiativer ansøgerne vil stå for under festivalen. Meningen er nemlig, at man ud over at rydde op efter sig selv også bidrager med noget til området og fællesskabet.

- Det handler om, at vi har et fællesskab, hvor vi rydder op efter os selv, samtidig med at vi har en kæmpe fest. Det skal ikke være kedeligt at ligge der. Vi holder bare en fest med stil, siger Thomas Burø.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der er bragt DAGBLADET Roskilde d. 8. juli 2017. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy